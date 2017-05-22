25 мая прокуратура г. Кировска проведет «горячую линию» по вопросам деятельности сотрудников полиции

В целях исследования общественного мнения о деятельности сотрудников Кировской полиции в 2017 году, с 09:00 ч. до 13:00 ч. 25.05.2017 прокуратурой города будет проведена «горячая линия», в ходе которой любой гражданин города может высказать свое мнение и дать оценку эффективности деятельности Кировской полиции, сообщить об известных фактах нарушения закона со стороны полицейских. Особое внимание будет представлять информация о фактах укрытия преступлений от учета.

Прием звонков будет проводить прокурор города Кировска Кочевинов Юрий Анатольевич по тел. 8(815-31) 4-40-71.

Прокуратура Мурманской области