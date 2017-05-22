К семьдесят второй годовщине Великой Победы был выпущен второй сборник сочинений преподавателей и обучающихся Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева под названием "Великая Отечественная война в судьбе моей семьи".

С целью расширения знаний об истории и культуре своего народа, родного языка, укрепления связи между поколениями, сохранения исторической правды о событиях и людях, повышения гражданской, общественной активности молодежи и развития творческих способностей еще в 2010 году преподавателями методической комиссии общего гуманитарного цикла О.А. Клепцовой, Т.П. Семеновой, Е.Е. Левданской, В.В. Моргун, Г.В.Азориной была начата работа над социальным проектом "Создание Книги Памяти "Великая Отечественная война в судьбе моей семьи".

Итогом первого его этапа стал выпуск сборника сочинений преподавателей и обучающихся колледжа под названием "Великая Отечественная война в судьбе моей семьи".

К 2017 году выпущен второй такой сборник. В нем нынешние пятнадцати-шестнадцатилетние мальчишки и девчонки рассказывают об их светлом подвиге, о том, как передаются дедовские медали от поколения к поколению и как о каждой из них рассказывают детям. Это наша история, история семей, история нашей страны.

Наш народ не удалось победить в той страшной войне, но вряд ли есть семья, которой она не коснулась. У кого-то воевал дед, у кого-то отец, сын, муж, брат, сестра. Мы, живущие сегодня, склоняемся земным поклоном перед павшими на полях сражений и ныне живущими, перед всеми, кто пронес через лихолетье войны любовь к Родине и неистребимую веру в победу. Так было и будет всегда – и через десять лет, и через сто, и через века.

Ознакомиться с новым сборником "Великая Отечественная война в судьбе моей семьи" можно в библиотеке ММРК им. И.И. Месяцева.

Пресс-служба МГТУ