В Коле прошел День бесплатной юридической помощи

21 мая в г. Кола прошел день бесплатной юридической помощи, организованный Мурманским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». В мероприятии принял участие судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов Кольского района Дмитрий Аверкиев.

Среди членов Ассоциации юристов России, оказывающих правовые консультации гражданам, есть судьи, прокуроры, следователи, нотариусы, адвокаты, судебные приставы и частнопрактикующие юристы.

Жителей г. Кола и Кольского района интересовали вопросы о порядке обращения за назначением пенсии, индексации пенсии, уплаты алиментов, снятие арестов со счетов должников в кредитных организациях и многие другие социально значимые вопросы.

В этот день обратившиеся граждане получили квалифицированную юридическую помощь в формате консультаций, содействия в составлении правовых документов и разъяснения норм законодательства.



Пресс-служба УФССП России по Мурманской области