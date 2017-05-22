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22.05.2017 17:20

В Коле прошел День бесплатной юридической помощи

21 мая в г. Кола прошел день бесплатной юридической помощи, организованный Мурманским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». В мероприятии принял участие судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов Кольского района Дмитрий Аверкиев.

Среди членов Ассоциации юристов России, оказывающих правовые консультации гражданам, есть судьи, прокуроры, следователи, нотариусы, адвокаты, судебные приставы и частнопрактикующие юристы.
Жителей г. Кола и Кольского района интересовали вопросы о порядке обращения за назначением пенсии, индексации пенсии, уплаты алиментов, снятие арестов со счетов должников в кредитных организациях и многие другие социально значимые вопросы.
В этот день обратившиеся граждане получили квалифицированную юридическую помощь в формате консультаций, содействия в составлении правовых документов и разъяснения норм законодательства.
 
Пресс-служба УФССП России по Мурманской области
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