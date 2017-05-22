За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими

За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы различной степени тяжести, один человек погиб.

19 мая в 11 часов 30 минут в Мурманске на улице Подстаницкого водитель автомобиля «ВАЗ-2113» при выезде с прилегающей территории не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Шевроле», который двигался по главной дороге во встречном направлении. В результате ДТП мальчик 2006-го года рождения, находившийся в автомобиле «Шевроле», обслужен амбулаторно.

19 мая около 16.20 в Мурманске в районе д.12 по ул. Первомайской служебный автомобиль ОБ ППС УМВД России по г. Мурманску, двигаясь на вызов, совершил наезд на мальчика 2009 года рождения. Ребенок находился на улице без сопровождения взрослых, выскочил внезапно перед близко идущим автомобилем из-за транспортного средства, припаркованного у края проезжей части. Сотрудники полиции сразу же вызвали скорую помощь, сообщили о происшествии в дежурную часть УМВД России по г. Мурманску. Мальчик госпитализирован в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. По данному факту проводится проверка, начальником УМВД России по Мурманской области назначена служебная проверка.

20 мая в 04 часа 10 минут в Ковдоре водитель автомобиля «Опель», находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пешехода 1981-го года рождения, который осуществлял движение по проезжей части. С места ДТП водитель скрылся, но был найден в течение часа. Пострадавший пешеход госпитализирован.

21 мая в 03 часа 00 минут на 1378 км +80 м (Кольский район) автодороги Р-21 «Кола» водитель автомобиля «Фольксваген Гольф», двигаясь со стороны Мурманска в сторону Оленегорска при неустановленных обстоятельствах совершила выезд на встречную полосу движения и съехала в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП девушка 1988-го года рождения, находившаяся за рулем, погибла до приезда скорой помощи.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие трое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 1216 нарушений Правил дорожного движения.

64 нарушения допущено пешеходами, 11 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 42 водителя.

Выявлено 16 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 587 нарушений ПДД. 15 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 158 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).

Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области