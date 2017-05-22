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22.05.2017 13:50

Возле мурманских социальных домов на улице Декабристов продолжается благоустройство двора

Наталия Бурдина.

Сами здания в эксплуатацию уже сданы. В них переезжают новоселы. Прокладку подземных сетей подрядчик завершил еще в декабре. Согласно техническим правилам, приступил к асфальтированию только с наступлением весны. Сейчас тяжелая техника выравнивает поверхность проезжей части. Но строители столкнулись с некоторыми трудностями.
Директор группы строительных компаний Юрий Красильников: "Ну, небольшие есть, вот надо делать выемку грунта после того, как все растаяло. То есть, в плане этого не было. Сейчас будем согласовывать с заказчиком. В принципе, все нормально, я думаю, сделаем все хорошо и быстро".
Тротуары уже засыпаны щебнем. Следующий этап — укладка асфальта. После специалисты приступят к озеленению. Чернозем засеют травой. Также расширят парковочную зону. Детская площадка во дворе уже есть. Она установлена при строительстве соседних домов — на Генералова. Работы по благоустройству участка обещают закончить до середины июля и, возможно, даже раньше. Насколько качественно и согласно заявленным требованиям идет процесс, контролируют эксперты предприятия-заказчика.
Главный специалист АО "Агентство Мурманнедвижимость" Елена Давиденко: "Мы постоянно собираем акты, по каждому пункту они отчитываются, согласно графику, они несут гарантийные обязательства в течение двух лет, исполняют свои обязанности".
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