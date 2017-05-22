Моряки-противолодочники Беломорской военно-морской базы приступили к выполнению стрельб в акватории Белого моря

Сегодня экипаж малого противолодочного корабля «Онега» приступил к отработке действий одиночного корабля по предназначению в морских полигонах Северного флота в Белом море.

В ходе учения экипаж малого противолодочного корабля «Онега» отработает задачи по организации противовоздушной обороны с выполнением практических зенитных и артиллерийских стрельб. Также будет выполнен комплекс артиллерийских стрельб в ходе эпизода учения, в котором разыграется морской бой с надводным кораблем условного противника.

В настоящее время расчёты орудий АК-176 и АК-630 уже успешно отработали упражнения по ведению боя с надводным кораблем условного противника, которого имитировала буксируемая морская мишень. Экипажу малого противолодочного корабля еще предстоит провести учение по поражению береговых целей с различных дистанций и организации противовоздушной обороны корабля в море, при угрозах применения средств воздушного поражения условного противника с различных высот и направлений.

В течение нескольких дней также будут проведены корабельные тренировки по борьбе за живучесть в море, маневрированию в условиях интенсивного судоходства и противодиверсионной защите корабля на незащищенном рейде.

В 2017 году значительная часть боевой учебы личного состава корабельных соединений Беломорской военно-морской базы пройдет в море.

Малые противолодочные корабли проекта 1124 «Альбатрос» предназначены для поиска, обнаружения, классификации и уничтожения подводных лодок. Имеют на вооружении два 2-трубных поворотных 533-мм торпедных аппарата, 12-ствольные реактивные бомбометные установки РБУ-6000, зенитно-ракетный комплекс «Оса-МА» и артиллерийские установки АК-176 и АК-630.

Пресс-служба Северного флота