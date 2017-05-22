В Городской детской библиотеке г. Гаджиево прошли информационные уроки «Ты не один, мы вместе»

Ученики третьего и седьмого классов школы № 279 стали участниками беседы с с инспектором по делам несовершеннолетних Людмилой Макарчук.

Людмила Герасимовна рассказала о работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, познакомила с телефонами доверия, куда в случае непредвиденных ситуаций ребята всегда могут обратиться за помощью.

Благодаря практической игре «Позвони» школьники научились формулировать конкретные вопросы для специалистов центров доверия, а в игре «Эмпатия» юные гаджиевцы выступили в роли психологов. Школьники, получив карточки с заданиями, должны были вжиться в различные состояния человека - гнев, радость, задумчивость, уныние.

Семиклассники приняли участие в анкетировании «Телефон доверия». Проанализировав заполненные анкеты, библиотекари пришли к выводу, что большинство ребят не видят необходимости обращаться психологические службы, так как находятся в доверительных отношениях с родителями, которые оказывают помощь и поддержку в любой момент.

Информационный урок продолжился вне стен библиотеки, где библиотекари и юные гаджиевцы вручили горожанам памятку о телефонах доверия.

В завершение ребята отметили, что телефон доверия нужен не только для взрослых, но и школьникам.



/ЦБС ЗАТО Александровск/