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22.05.2017 16:20

В Городской детской библиотеке г. Гаджиево прошли информационные уроки «Ты не один, мы вместе»

Ученики третьего и седьмого классов школы № 279 стали участниками беседы с с инспектором по делам несовершеннолетних Людмилой Макарчук.

Людмила Герасимовна рассказала о работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, познакомила с телефонами доверия, куда  в случае непредвиденных ситуаций ребята  всегда могут обратиться за помощью.
Благодаря практической игре «Позвони» школьники научились формулировать конкретные вопросы для специалистов центров доверия, а в игре «Эмпатия» юные гаджиевцы выступили в роли психологов. Школьники,  получив карточки с заданиями, должны были  вжиться в различные состояния человека -  гнев, радость, задумчивость, уныние.
Семиклассники приняли участие в анкетировании «Телефон доверия». Проанализировав заполненные анкеты, библиотекари пришли к выводу, что большинство ребят  не видят необходимости обращаться психологические службы, так как находятся в доверительных отношениях с родителями, которые оказывают помощь и поддержку в любой момент.
Информационный урок продолжился вне стен библиотеки, где  библиотекари и  юные гаджиевцы вручили горожанам памятку о телефонах доверия.
В завершение ребята отметили, что телефон доверия нужен не только для взрослых, но и школьникам.
 
/ЦБС ЗАТО Александровск/
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