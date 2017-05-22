Госавтоинспекция напоминает велосипедистам Правила дорожного движения

Водители двухколесного транспорта наиболее уязвимы, дорожно-транспортные происшествия с их участием характеризуются тяжелыми последствиями.

На территории Мурманской области ДТП с участием велосипедистов не зарегистрировано, но, к сожалению, и юные велосипедисты и велосипедисты со стажем нарушают требования Правил дорожного движения – пересекают проезжую часть по своим собственным правилам и там, где им вздумается.

Прежде чем начинать движение, убедитесь, что велосипед технически исправен, руль и тормоза работают. Не забудьте о защитной экипировке. Шлем, налокотники и наколенники обязательны для тех, кто планирует движение по проезжей части и желательны для детей, катающихся по пешеходным зонам.

Запрещается управлять велосипедами на дороге лицам моложе 14 лет. Тем, кому передвигаться по проезжей части разрешено, нужно помнить, что Правилами движения велосипедистам разрешено движение только по ближайшей к обочине стороне крайней правой полосы попутного направления.

Еще один важный момент, велосипедистам запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам. Помните, что проезжать по «зебре» нельзя, Необходимо спешиться и перевести велосипед рядом с собой. В случае нарушения этого требования велосипедист не имеет преимущества в движении.

Будьте предельно внимательны во время движения. В отличие от автомобилиста, вас не защищает корпус транспортного средства и даже в случае небольшого ДТП травм избежать будет невозможно.

Кроме того, за нарушение Правил дорожного движения каждый велосипедист несет административную ответственность и может быть оштрафован в соответствии со ст. 12.29 КоАП ч. 2 и ч. 3 на сумму от 800 до 1500 рублей.



Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области