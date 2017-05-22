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22.05.2017 14:35

Перед судом предстает житель Оленегорска, незаконно получавший пособие по безработице

Прокуратурой г. Оленегорска утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособия по безработице путем представления заведомо ложных сведений).

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки, проведенной в Центре занятости населения.
В ходе проверки был выявлен факт незаконного получения пособия по безработице в размере 33 499 рублей.
Установлено, что северянин в период выполнения трудовых обязанностей по договору подряда, незаконно, действуя умышленно, путем представления заведомо ложных сведений получал пособие по безработице.
Свою вину обвиняемый признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.
В рамках расследования уголовного дела прокуратурой города в интересах государства в порядке ст.44 УПК РФ предъявлен иск к обвиняемому о взыскании похищенных денежных средств.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
За совершение указанного преступления виновное лицо наказывается штрафом в размере до 120 тыс.рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.

Прокуратура Мурманской области
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