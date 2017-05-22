Ученики школы при мурманской колонии стали призёрами общероссийского конкурса

Команда осуждённых, обучающихся в филиале вечерней школы при мурманской колонии строгого режима №17, заняла третье место в общероссийском туре конкурса «История в слове - слово в истории», проводимого в рамках ежегодного конкурса «Словарная столица России».

Под руководством учителей Александра Жаренова и Светланы Коломиец учащиеся школы подготовили и представили на конкурс энциклопедический словарь «Славянская Масленица».

В словаре раскрываются понятия, связанные с языческими и христианскими традициями празднования Масленицы, кулинарные блюда, которые готовятся в этот праздник, различные народные забавы, а также особая ярмарочная культура во время Масленичной недели. Составители словаря приводят в его завершении соответствующие отрывки из произведений известных русских писателей с упоминанием данного праздника.

Победители конкурса награждены грамотами и призами – комплектом словарей по русскому языку.

Организаторами данного творческого состязания являются всероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка», Московский педагогический университет и издательство «Родное слово». На конкурс было прислано 100 проектов из 32 регионов России. Всего в конкурсе приняли участие 670 участников.

УФСИН России по Мурманской области