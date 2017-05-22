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22.05.2017 13:40

Возродить престиж отцовства и семейных ценностей. В Мурманске выбрали супер-папу

Кирилл Коган.

В Мурманске выбрали супер-папу. В областном центре такой конкурс проводится впервые, его приурочили к празднованию Международного дня семьи. Соревнования должны помочь возродить престиж отцовства и семейных ценностей, а также способствовать повышению социально-активной роли мужчины в современном обществе. В этом году в мероприятии приняли участие всего 5 глав семейств, однако организаторы уверены, что постепенно конкурс станет по-настоящему массовым.
Участник конкурса "Супер-папа" Максим Казарин: "Семья у меня из 3-х человек — я, жена и дочь. Дочка в отпуске у бабушки с дедушкой, у нас погода не очень. Я сам в отпуске, сидеть дома надоело, по району ходить надоело, кушать готовить надоело - решил поучаствовать в конкурсе".
Председателем жюри стал глава Мурманска Дмитрий Филиппов. У него 3 дочери, младшая, кстати, помогала папе судить конкурсантов. Дмитрий Филиппов рассказал, что быть хорошим отцом легко. Для этого нужно искренне любить своих детей и всегда находить для них время, каким бы напряженным не был рабочий график. Молодым и многодетным семьям город всегда готов помочь. Сейчас в столице Заполярья реализуется сразу несколько программ, одна из них - по улучшению жилищных условий. Социальные выплаты на приобретение квартир уже получили более тысячи семей.
Глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов: "Мы считаем, что это очень важное мероприятие, необходимое для нашего города, потому что мы стимулируем создание таких семей, стимулируем даже, наверное, рождаемость, чтобы семьи понимали, что они могут в нашем городе заводить семью, что они не будут брошены, что город поможет".
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