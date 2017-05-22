В рамках акции «Мы помним ваши имена» сотрудники областной научной библиотеки помогли северянам узнать судьбу родных, погибших в Великую Отечественную войну

Информационная акция проходила в библиотеке со 2 по 21 мая. В дни акции сотрудники библиотеки с помощью информационных баз данных и специализированных сайтов помогали северянам узнать судьбу близких и родных, погибших или пропавших без вести в Великую Отечественную войну.

Среди тех, кто обратился в эти дни в библиотеку, была родственница Константина Дмитриевича Тетерина. Всё что она знала о нём, только то, что он не вернулся с войны. Расширенный поиск по электронным банкам данных дал свои результаты. Сотрудники библиотеки нашли информацию о том, что он погиб 22 ноября 1943 года, а также разыскали информацию о месте первичного захоронения и обнаружили подлинное извещение о гибели бойца.

Дьячков Михаил Никифорович, уроженец Ростовской области – ещё один солдат, сведения о котором смогли найти в электронных архивах. Красноармеец 253 стрелковой дивизии был убит 3 февраля 1942 года и похоронен в Харьковской области в селе Ольховатка. Сотрудникам библиотеки удалось обнаружить наградные листы на Лукаша Александра Филипповича. Теперь близкие героя будут бережно хранить эти страницы памяти.

В предпраздничные дни в библиотеку обратилась Анна Степановна Федорова с просьбой помочь оформить транспаранты для акции «Бессмертный полк» с фотопортретами двух братьев и отца – участников Великой Отечественной войны. Сотрудники библиотеки не только отсканировали и распечатали бесценные военные снимки, но и качественно отредактировали и отретушировали их, а также помогли в изготовлении штандарта. В день Победы портреты героев торжественно пронесла внучка Анны Степановны.

Для учащихся колледжей в рамках акции был организован урок памяти «Искать, знать, помнить». Ребятам рассказали о цифровых коллекциях Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина «Память о Великой Победе», «Листая пожелтевшие страницы...», показали видеофильм «Город-герой Мурманск, познакомили с коллекцией «Сохраняя память о войне» электронной библиотеки «Кольский Север», создаваемой специалистами областной научной библиотеки. Молодые люди с интересом отвечали на вопросы теста о Георгиевской ленте.

В этом году в рамках акции библиотека включилась в новый патриотический интернет-проект «Георгиевская лента онлайн». Основным элементом проекта является георгиевская лента, состоящая из «пикселей» (ячеек). Каждый новый пользователь, присоединившийся к проекту, «закрашивает» один «пиксель» на ленте, подтверждая свою причастность к патриотическому проекту. Сотрудники библиотеки рассказывали читателям о новом проекте, помогали зарегистрироваться на сайте и стать участником «Георгиевской ленты онлайн».

Акция «Мы помним ваши имена» завершилась 21 мая. В этом году в ней приняли участие более 150 человек.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /