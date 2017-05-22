Татьяна Кусайко: "Многие считают, что система здравоохранения обязана все делать для человека, и это правильно. Но, она не должна это делать за него. Человек тоже должен проявлять инициативу и следить за своим здоровьем"

Сенатор выступила с приветственным словом на заседании круглого стола в Общественной палате РФ.

Представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Мурманской области, член комитета Совета Федерации по социальной политике, член совета по делам здравоохранения при Совете Федерации, приняла участие в заседании круглого стола «Роль социальной инфраструктуры в формировании прогностичного и профилактического здравоохранения в Российской Федерации», проходившего в Общественной палате Российской Федерации.

В своем приветственном слове сенатор отметила важность и актуальность обсуждаемых вопросов, в том числе, проблемы неинфекционных заболеваний, пропаганды здорового образа жизни и роли СМИ в этом.

Действительно, проблема неинфекционных заболеваний стоит особенно остро. 68% смертей именно от неинфекционных заболеваний.

Особое внимание участники заседания обратили на сахарный диабет, количество смертей от осложнений которого превышает смерти от инфекционных заболеваний.

Перед государством стоят сложные задачи по старению населения, доля трудоспособного населения составляет 25%. С 1990 до 2013 годы снизилась продолжительность жизни лиц возраста от 60 лет и старше. Была отмечена необходимость увеличения финансирования оказания помощи пожилым и инвалидам.

«Существует много факторов, влияющих на неблагополучный исход болезни или ведущих к осложнениям – это и скрытое течение болезни, поздняя диагностика, низкая компетентность и информированность самого пациента», – прокомментировала законодатель.

Государственное финансирование лечения заболеваний происходит следующим образом: 25% на медикаментозное сопровождение, а остальные 75% выделяется на лечение осложнений. Поэтому важно определить болезнь заранее, определить сосудистые осложнения, необходимо проводить профилактическую работу.

«Рост числа больных сахарным диабетом второго типа - это колоссальная нагрузка на экономику страны. Одна из мер, позволяющих выявлять преддиабетическое состояние – это диспансеризация. Многие считают, что система здравоохранения обязана все делать для человека, и это правильно. Но, она не должна это делать за него. Человек тоже должен проявлять инициативу и следить за своим здоровьем», - сказала Татьяна Кусайко.