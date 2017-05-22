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22.05.2017 12:22

В Мурманской области трем жителям города Апатиты вынесен приговор за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью девушке, совершенное с особой жестокостью и издевательствами, повлекшее ее смерть

Собранные Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении супругов Дмитрия и Екатерины Кондратьевых и их знакомого Никиты Прокофьева за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что в период с 20 по 24 августа 2016 года, супруги, совместно со своим знакомым, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в одной из квартир по улице Дзержинского в городе Апатиты Мурманской области, действуя из хулиганских побуждений, с целью умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью, издевательствами и мучениями для потерпевшей, с применением предметов, используемых ими в качестве оружия, поочередно избивали потерпевшую и издевались над нею. В результате полученных телесных повреждений девушка, 1996 года рождения, скончалась на месте.
Приговором суда назначено наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительных колониях строгого и общего режима, соответственно, Дмитрию и Екатерине Кондратьевым, в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима Никите Прокофьеву. Приговор суда вступил в законную силу.


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