Ансамбль песни и пляски Северо-западного округа войск национальной гвардии РФ выступил с концертом, посвящённым Дню Победы

Артисты Ансамбля песни и пляски Северо-западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации выступили с новой концертной программой посвященной Дню Победы, а также войскам Росгвардии«Тебе, мой зритель…».

Субботним вечером перед сотрудниками Управления Росгвардии по Мурманской области и членами их семей свои концертные номера продемонстрировал Ансамбль песни и пляски Северо-западного округа войск национальной гвардии под руководством подполковника Алексея Чередниченко. На сцене Дома культуры Железнодорожников артисты исполнили народные песни, произведения военно-патриотического содержания, показали хореографические и сольные номера, а также прозвучали инструментальные композиции.

После концерта сотрудники поблагодарили коллектив Ансамбля песни и пляски Северо-западного округа за яркое выступление и за возможность переживать положительные эмоции от показанных номеров. Участникам коллектива пожелали творческих успехов и благодарного зрителя.