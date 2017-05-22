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22.05.2017 13:10

В Мурманске пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры

Ежегодно, 24 мая, отмечается День славянской письменности и культуры. Именно нашей стране святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий передали кириллическую азбуку, которой мы пользуемся и в настоящее время. Мурманск стал первой столицей этого большого праздника – возрождён День славянской письменности был именно в столице Заполярья в 1986 году.

Празднование Дня славянской письменности и культуры начнется 24 мая в 10.30 на площади Первоучителей (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а) с возжигания свечи и торжественного молебена в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия.
В 12.00 в рамках праздника состоится шествие школьников и творческой интеллигенции. Участники шествия пройдут от гостиницы «Азимут» к памятнику Кириллу и Мефодию. 
В 12.15 у памятника на площади Первоучителей начнется  праздник «Слово», в котором примут участие историки, литераторы, учителя,  победители конкурсов, школьники, молодёжь, коллективы художественной самодеятельности.
В этот же день в 13.00 в Зрительном зале Дворца культуры (г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3) пройдет праздничный концерт хоровой музыки. Перед жителями и гостями города выступят камерный хор «Amadeus», хоровые коллективы детских школ искусств Мурманской области, студентов Мурманского колледжа искусств. Дирижер - Валерий Иванов, заслуженный артист Российской Федерации, преподаватель Мурманского колледжа искусств. Впервые хор выступит в сопровождении камерного оркестра «Баренц-камерата» под управлением Андрея Скороходова.
В программе концерта прозвучат произведения известных российских композиторов-песенников –  Владимира Шаинского, Евгения Крылатова, Александры Пахмутовой, Дмитрия Кабалевского, Исаака Дунаевского, Вениамина Баснера. Это будут песни о Родине, мире и детстве, дружбе и доброте.
В преддверии праздника, 23 мая,  состоится возложение цветов к памятным доскам писателей Владимира Смирнова, Виталия Маслова, Александра Миланова, Викдана Синицына, Александра Подстаницкого и Николая Блинова.  

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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