В Мурманской области объявлен конкурс на лучшую организацию работы по охране труда

Организации всех форм собственности Мурманской области приглашаются к участию в областном конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда. Конкурс проводит Комитет по труду и занятости населения Мурманской области.

Конкурс проводится по следующим номинациям: среди организаций производственной сферы с численностью работников более 500 человек и до 500 человек; среди организаций непроизводственной сферы; среди организаций в сфере образования и в сфере здравоохранения; среди организаций малого предпринимательства.

Оценка организации работы по охране труда осуществляется за три года (2014-2016 гг.), при этом показатели состояния условий и охраны труда, необходимые для участия в областном конкурсе, аналогичны показателям Всероссийского конкурса «Успех и безопасность» и в дальнейшем могут использоваться для участия в нем.

Срок подачи заявок на участие в областном конкурсе – до 15 октября. Документы принимаются в Комитете по труду и занятости населения Мурманской области (г. Мурманск, ул. Книповича, 48, каб. 306). Победители и лауреаты (призеры) будут определены областной межведомственной комиссией по охране труда. Церемония награждения по итогам конкурса пройдет в рамках областного совещания по охране труда в конце года.

Ознакомиться с информацией о конкурсе, а также скачать необходимые формы для заполнения можно на сайте комитетав разделе «Труд и занятость / Трудовые отношения / Конкурсы». Дополнительную информацию можно получить по телефону (815-2) 234598.

/ Комитет по труду и занятости населения Мурманской области /