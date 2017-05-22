Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
22.05.2017 09:57

В региональном правительстве обсудили законодательные инициативы, направленные на повышение доходов консолидированного бюджета Мурманской области

Заместитель губернатора Роман Дурягин провел очередное заседание Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета Мурманской области, в котором приняли участие члены Правительства Мурманской области, представители территориальных подразделений федеральных органов государственной власти, законодательных и исполнительных органов государственной власти региона. 

Участники заседания проинформированы о причинах снижения поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) за 2016 год по отношению к 2015 году. Сокращение поступлений в бюджет в объеме 14,2 млн рублей обусловлено в большей степени сокращением числа субъектов малого и среднего предпринимательства в круге применения ЕНВД. Вместе с тем наблюдается рост поступлений по патентной системе налогообложения на 12,1 млн рублей, что свидетельствует о переходе ряда субъектов на данную систему налогообложения. В целом рост налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами в виде ЕНВД, налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, составил 103,7% к уровню 2015 года.

Также в ходе мероприятия уделено внимание подготовке проекта закона Мурманской области, предусматривающего отмену с 1 января 2018 года региональной льготы по налогу на имущество организаций для областных казенных и муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений. 

Кроме того, профильным исполнительным органам власти Мурманской области поручено на основе информации, полученной в ходе доклада о наделении субъектов Российской Федерации правом принятия решения о предоставлении с 1 января 2018 года льготы по налогу на имущество организаций в отношении движимого имущества, проработать вопрос предоставления данной льготы для отдельных видов экономической деятельности.

В завершение собравшиеся отметили необходимость продолжения работы по наращиванию налогового потенциала региона.


Правительство Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.16
Евро = 63.65
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.