В региональном правительстве обсудили законодательные инициативы, направленные на повышение доходов консолидированного бюджета Мурманской области

Заместитель губернатора Роман Дурягин провел очередное заседание Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета Мурманской области, в котором приняли участие члены Правительства Мурманской области, представители территориальных подразделений федеральных органов государственной власти, законодательных и исполнительных органов государственной власти региона.

Участники заседания проинформированы о причинах снижения поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) за 2016 год по отношению к 2015 году. Сокращение поступлений в бюджет в объеме 14,2 млн рублей обусловлено в большей степени сокращением числа субъектов малого и среднего предпринимательства в круге применения ЕНВД. Вместе с тем наблюдается рост поступлений по патентной системе налогообложения на 12,1 млн рублей, что свидетельствует о переходе ряда субъектов на данную систему налогообложения. В целом рост налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами в виде ЕНВД, налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, составил 103,7% к уровню 2015 года.

Также в ходе мероприятия уделено внимание подготовке проекта закона Мурманской области, предусматривающего отмену с 1 января 2018 года региональной льготы по налогу на имущество организаций для областных казенных и муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений.

Кроме того, профильным исполнительным органам власти Мурманской области поручено на основе информации, полученной в ходе доклада о наделении субъектов Российской Федерации правом принятия решения о предоставлении с 1 января 2018 года льготы по налогу на имущество организаций в отношении движимого имущества, проработать вопрос предоставления данной льготы для отдельных видов экономической деятельности.

В завершение собравшиеся отметили необходимость продолжения работы по наращиванию налогового потенциала региона.



Правительство Мурманской области