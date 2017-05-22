В Мурманском областном краеведческом музее школьники познакомятся с историей славянской письменности

23 мая в 14.00 в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90) пройдет музейное занятие, приуроченное ко Дню славянской письменности и культуры, который ежегодно отмечается во многих странах 24 мая.

В рамках мероприятия школьники узнают историю появления и развития славянской письменности и познакомятся с основами палеографии. Интерактивная часть занятия включает в себя работу в группах: ребята поупражняются в чтении старинных текстов и попробуют сами оформить их в старославянском стиле.

День славянской письменности и культуры связан с именами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – славянских просветителей, проповедников христианства, первых переводчиков богослужебных книг с греческого на славянский язык. Болгарские просветители Кирилл и Мефодий создали первую славянскую азбуку, которой мы пользуемся по сей день. Азбука получила свое название от имени младшего из братьев — кириллица.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области