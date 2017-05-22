Сократить дефицит региональных бюджетов и уровень государственных долгов. В Мурманске прошло заседание регионального правительства

Светлана Деменева.

Сократить дефицит региональных бюджетов и уровень государственных долгов. О выполнении этих пунктов поручений Президента - на заседании регионального правительства отчиталась министр финансов Елена Дягилева. В нашей области долговая нагрузка относительно невысокая. По итогам прошлого года, мы заняли 17 место среди субъектов Российской Федерации. Бюджет на этот год принят с профицитом и это также одна из мер, чтобы не допустить рост государственного долга. 2 года подряд - в 2013-м и 2014-м годах - госдолг Мурманской области существенно рос, и составил порядка 20 миллиардов рублей.

Министр финансов Мурманской области Елена Дягилева: "В течение 15-16 года нам удалось ситуацию стабилизировать - это взвешенная долговая политика и возросшая отдача крупнейших предприятий нашего региона. Это позволило нам на достойном уровне выйти к 17 году. К чему будем стремиться и в дальнейшем".





