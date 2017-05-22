Грамоты и ценные подарки. Победители форума "Арктика - сделано в России", который проводился в Архангельске в апреле, закончили стажировку в Мурманской области

Елена Ямаш.

Победители форума "Арктика - сделано в России", который проводился в Архангельске в апреле, закончили стажировку в Мурманской области. 7 студентов, представляющих разные регионы - от Новосибирска до Санкт-Петербурга - по итогам очного отбора получили возможность познакомиться с деятельностью "Морской арктической геологоразведочной экспедиции". Полученные знания - не только теоретические, но и практические.

Главный геофизик "МАГЭ" Сергей Павлов: "Они все сухопутные геологи, поэтому им было интересно почувствовать разницу - чем отличается работа на суше от работы на море. Геологи привыкли иметь непосредственный контакт с объектом изучения, у нас все это преимущественно дистанционно, превалируют геофизические методы".

В торжественной обстановке будущие геологи получили сертификаты о прохождении стажировки, грамоты и ценные подарки. Некоторые даже задумались о смене сухопутного профиля на морской и дальнейшей работе в Заполярье.

Студент (г. Новосибирск) Борис Попов: "Для меня было необычно увидеть судно, на котором проходят все исследования, также познакомиться со структурой компании".

Студент (г. Новосибирск) Евгений Виноградов: "Помимо этого у нас была активная культурная программа. Я в Мурманске первый раз, мы побывали в саамской деревне, в Североморске. Красивый город, мне понравилось очень".