Технологии XXI века - врачам и пациентам! В Заполярье проверили оснащение больниц и поликлиник высокоскоростными каналами связи

Яков Осетров.

Технологии XXI века - врачам и пациентам! Мурманская область выполнила поручение президента страны обследовать медицинские учреждения на предмет их оснащения высокоскоростными Интернет-каналами связи.

В серверах Мурманского городской клинической больницы - истории всех пациентов. Если бумажные носители берегли 25 лет, то теперь данные в сжатом виде можно хранить гораздо дольше. Они не занимают много места. Их проще искать. Доступ больницы к высокоскоростным Интернет-ресурсам упростил обмен информацией и дал возможность докторам учиться на курсах и семинарах, сократив время на командировки и затраты на проезд.

Врач-методист Мурманской городской клинической больницы Скорой медицинской помощи Лариса Зубарева: "Появление на моем рабочем месте Интернет-сети значительно облегчило работу. В этом году я прошла обучение на повышение квалификации по своей специальности с применением дистанционных технологий. В июне планируется ещё одно обучение".

Важнейшее направление - телемедицина. Суть её в том, чтобы больницы в глубинке могли связываться с крупными медцентрами и в режиме реального времени консультировать сложных пациентов. Для этого над операционными столами, например, монтируют телекамеры...

Заместитель главного врача Мурманской городской клинической больницы Скорой медицинской помощи Мария Шустрова: "Техническая возможность есть эту операцию транслировать для специалиста, который понимает в этом, если он более высокого уровня, и в онлайн-режиме он может оперирующему врачу делать какие-то подсказки".

Такие системы есть и в областной больнице. В поликлиниках внедряется электронная регистратура. А вот желание пациентов, чтобы в каждом стационаре был доступ к бесплатному Интернет-Wi-Fi - пока не учтено. Данные о том, у кого и в каком объёме есть доступ к новым технологиям, уже отправлены в Москву.

Начальник отдела развития систем коммуникаций Комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области Денис Лысенко: "Эту информацию мы уже передали в Федеральное министерство связи и массовых коммуникаций, естественно указав при этом - для того, чтобы полностью оснастить, и в соответствии со всеми требованиями, исполнить поручение президента, нужно потратить очень большую сумму денег, которых, естественно, в областном бюджете нет".

Кто, когда и сколько выделит средств - уже другой вопрос. Многое зависит и от самих учреждений, от их желания двигаться дальше. Мурманская городская больница, например, продолжит развитие системы хранения базы рентген- снимков.