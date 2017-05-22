Навести порядок в палисаднике, очистить от песка и мусора асфальтовую дорогу. В Мурманске прошел традиционный субботник

Татьяна Нестерова.

Мурманчане приняли участие в традиционном субботнике. Во дворе на Самойловой, 12 местные жители после зимы навели порядок в палисаднике, очистили от песка и мусора асфальтовую дорогу. В дальнейших планах Товарищества собственников жилья - строительство детской и спортивной площадок, облагораживание зеленой зоны.

Валентина Тиунова: "Очень рада, что мы взяли в свои руки дом, потому что труба была с УК. Во-первых, мы начали все облагораживать, поменяли окна в подъездах, теперь начали ремонт в подъездах. Будем благоустраивать территорию. Нам очень нужна стоянка для машин. У нас шлагбаум будет и не будут тут ездить всякие, потому что Тралфлот у нас ставит машины".

ТСЖ рассчитывает на собственные средства и на помощь властей. В январе стартовал проект "Единой России" - "Городская среда". Активные собственники могут обратиться за финансовой поддержкой своих планов по благоустройству. В этом году в рамках программы в 11 дворах областного центра начнутся преобразования. Как воспользоваться деньгами проекта "Городская среда" на реконструкцию двора, теперь узнали и жители дома на Самойловой.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Тамара Прямикова: "Очень приятно, что у нас есть такие люди, которые не хают - то не так, это не так, а взялись за дело, в руки лопаты. Вышли на субботник, поделились планами, идеями, как преобразовать свой двор".

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич: "Людям интересна эта программа. И главное сейчас, чтобы в каждом дворе Мурманской области, не только в Мурманске люди знали об этой программе. Шли в администрацию, составляли документы и просили помочь. Дворы должны быть в каждом городе, и поселке Мурманской области, красивы и предназначены для жизни".