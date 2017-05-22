Любовь Дубова.

Поле чудес, кот в мешке, угадай мелодию. Всё больше северян подключаются к Всероссийской акции "Добровольцы - детям". Сотрудники мурманского отделения дневного пребывания инвалидов провели квест для учеников первой коррекционной школы. "Поезд дружбы" прокатился по нескольким площадкам, где команды выполняли адаптированные задания и получали оценки.

Заведующая центром дифференцированного обучения коррекционной школы № 1 г. Мурманска Ольга Панкратова: "Мы очень редко выходим в город, потому что наши детки маломобильные. у нас много колясочников. Поэтому мы очень рады каждому такому случаю выйти вместе с детками, посетить такое веселое мероприятие. Нам это очень нравится, особенно нашим деткам".

Участники квеста в большинстве - будущие посетители комплексного центра. С коррекционный школой, расположенной по соседству, налажена преемственность. Отделение дневного пребывания инвалидов, в июне будет отмечать четырехлетие. Здесь в будни проводят время молодые северяне от 18 до 35 лет. С ними занимаются психологи, социальные работники.

Заведующая отделением дневного пребывания молодых инвалидов "Мурманский комплексный центр социального обслуживания населения" Анна Крупенникова: "То есть, мы постоянно поддерживаем двигательные, умственные функции, не даем ребятам потерять те навыки, которые есть. И они находятся в своей среде - комфортной, удобной им. Здесь они как в небольшом таком своем доме".