Краеведческий диктант, мастер-класс, викторины. Мурманские музеи приняли участие во всероссийской акции "Ночь музеев"

Татьяна Нестерова.

Мурманские музеи приняли участие во всероссийской акции "Ночь музеев". В этом году она посвящена Году экологии. Мероприятия прошли сразу на трех площадках художественного музея. Посетители приняли участие в торжественном открытии выставки "Твое здоровье - в твоих руках", в мастер-классах, в викторинах и экскурсиях, посадили цветы у главного здания музея. У главного здания музея ученики школы юного музейщика организовали выставку "Древо жизни". Удивила северян и экспозиция "Взмах шелковых крыльев", посвященная 20-летию клуба "Махаон" в центре ремесел. Перед центральным входом Мурманского областного краеведческого музея выступили оркестр Штаба Северного флота и учащиеся Детской театральной школы. У северян "Ночь музеев" пользуется огромной популярностью.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой: "Это значит рост к познанию культуры страны, ее прошлого, настоящего, что является одним из элементов патриотизма, стремления познать страну больше. Вторая причина. Музеи шагают в ногу со временем. Они ушли только от хранения консервативного прошлого и перестроились на новый лад".

В краеведческом музее писали пожелания к Дню рождения области, гасили открытки музейным штемпелем. Посетить сразу можно было несколько выставок, среди них детскую "Звездные войны", принять участие в краеведческом диктанте, кроссбукинге, мастер-классах, послушать песни в авторском исполнении.

Председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов: "Музей как пространство, в принципе, востребовано. Аккумулировать все прекрасные идеи для того, чтобы сделать жизнь для мурманчан, в широком смысле слова, и жителей области и города более насыщенной и интересной, и познавательной. Ведь задача музея - это просвещение. Это замечательная задача и она успешно реализована".