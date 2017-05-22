Заполярные байкеры открыли мотосезон

Татьяна Нестерова.



В Мурманске открылся мотосезон. Заполярные любители двухколесной езды встретились на площадке у здания бывшего кинотеатра "Атлантика", чтобы обменяться информацией, обсудить планы совместных мероприятий и проверить в весеннем заезде свои стальные машины на магистралях областного центра. В сборе приняли участие более ста экипажей. Форма одежды, красавцы-мотоциклы вызвали огромный интерес, восхищение северян, особенно у детворы. Традиционно организаторами байк-праздника выступил мотоклуб "Murman Riders".

Сенатор мотоклуба " Murman Riders" Лада Бахолдина: "Каждый раз в начале сезона проходит Всероссийская акция "Внимание, мотоциклист. На дороге все равны". Мы просто хотим обратить внимание всех участников дорожного движения - пешеходов, водителей, велосипедистов, - что началось лето. Мотоциклистов будет много. Мотоцикл - такое же транспортное средство. Просто оно поменьше. Чаще смотрите в зеркала, открывайте двери на ходу, не выбрасывайте мусор из окон. Любите наш город".

Открытие мотосезона организаторы ежегодно согласовывают с региональным Управлением ГИБДД. В этом году появились новые правила для водителей мотоциклов.

Заместитель начальника отдела ГИБДД УМВД России по Мурманской области Дмитрий Либгард: "В частности, уточнен скоростной режим для мотоциклистов, раньше этого не было. Стаж до двух лет - пассажиров возить запрещено. Кроме того, внесены изменения по определенным обозначениям транспортных средств. Т.е. хотелось бы и обратить внимание водителей и мотоциклистов в плане того, чтобы уважать друг друга на дороге".





