Областная детско-юношеская библиотека познакомит своих читателей с творчеством норвежского писателя Турбьерна Эгнера

Сегодня в 11.00 Мурманская областная детско-юношеская библиотека (г. Мурманск, ул. Буркова, д. 30) приглашает в удивительную сказочную страну Эгнерлэнд, которую создал на страницах своих книг детский норвежский писатель Турбьерн Эгнер. Именно 105-летию со дня рождения сказочника будет посвящен традиционный литературно-музыкальный праздник, приуроченный к Дню Конституции Королевства Норвегия, который пройдёт в актовом зале библиотеки.

Гости мероприятия, обучающиеся 2-х классов средней школы №53, коррекционной школы №3 и все желающие, встретятся со сказочными героями Эгнера: коварными троллями-сладкоежками Кариусом и Бактериусом.

Дети узнают о сказках писателя, увидят выступления юных артистов города Мурманска и Мурманской области, поиграют в подвижные игры, послушают стихи на норвежском языке и саамский йойк.

Также поздравить норвежских друзей с главным праздником страны придут четвероногие друзья – собаки из клуба «Романов на Мурмане». Эгнерлэнд в этот день посетит консул Генерального консульства Королевства Норвегия в городе Мурманске Йорген Холтен.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области