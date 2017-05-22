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22.05.2017 09:42

Мурманские музеи приняли участие во всероссийской акции "Ночь музеев"

Татьяна Нестерова.

В этом году она посвящена Году экологии. Мероприятия прошли сразу на трех площадках художественного музея. Посетители приняли участие в открытии выставки "Твое здоровье - в твоих руках", мастер-классах, викторинах и экскурсиях. Перед центральным входом Мурманского областного краеведческого музея выступили оркестр Штаба Северного флота и учащиеся Детской театральной школы. Ночные гости могли поучаствовать в краеведческом диктанте, кроссбукинге, мастер-классах, послушать песни в авторском исполнении.
Председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов: "Музей как пространство, в принципе, востребовано. Аккумулировать все прекрасные идеи для того, чтобы сделать жизнь для мурманчан, в широком смысле слова, и жителей области и города более насыщенной и интересной, и познавательной. Ведь задача музей - это просвещение. Это замечательная задача и она успешно реализована".
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