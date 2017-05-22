В Росляково прошел VIII тематический сбор по пожарной безопасности среди кадетских классов и военно-патриотических объединений

Татьяна Нестерова.

В микрорайоне Мурманска в Росляково прошел восьмой тематический сбор по пожарной безопасности среди кадетских классов и военно-патриотических объединений. Участники - 9 команд из Мурманска, Североморска, Видяево, Заозерска, Полярного, Гаджиево, Снежногорска. Для проведения соревнований организаторы предоставили специализированную технику, необходимое снаряжение, развернули полевую кухню. Сборы приурочены к 70-летию специального подразделения пожарной охраны России.

Начальник Специального управления ФПС №48 МЧС России Валентин Туник: "Патриотическое воспитание, безопасность жизнедеятельности, постоянная физическая, практическая подготовка детей, постоянная занятость детей. Для этого все и проводится".