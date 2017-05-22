Студенты МАГУ присоединились ко Всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД"

Кирилл Коган.

За неделю передвижная лаборатория регионального "Центра специализированных видов помощи" обследовала более 400 мурманчан. Тест анонимный, результат - всего через несколько минут. По данным медиков, в Заполярье, более 6 тысяч человек инфицированы вирусом СПИДА.

Помощник эпидемиолога ГОАУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи" Елена Родионова: "Это анонимно, конфиденциально, быстро. В течение 15 минут вы узнаете свой ВИЧ-статус и спокойно живете дальше, ведете здоровый образ жизни".