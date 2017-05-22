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22.05.2017 09:20

Покрытие затрат, связанных с северным удорожанием. На заседании комиссии по государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства подвели итоги двух конкурсов

Елена Ямаш.

На заседании комиссии по государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства подвели итоги двух конкурсов. Первое направление - покрытие затрат, связанных с северным удорожанием. Здесь сумма поддержки составит 200 тысяч рублей. Второе - помощь бизнесменам, которые ведут свою деятельность в социальной сфере. Для них предусмотрены субсидии до 600 тысяч рублей.
Заместитель министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Олег Костенко: "Это трудоустройство инвалидов, матерей, которые имеют детей до 7 лет, тех, кто трудоустраивает недавно освободившихся из мест лишения свободы. То есть, те люди, которым сложно адаптироваться в наших условиях. Субсидия прежде всего направлена на их трудоустройство".
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