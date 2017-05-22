Победители форума "Арктика - сделано в России" закончили стажировку в Мурманской области

Елена Ямаш.

Победители форума "Арктика - сделано в России", который проводился в Архангельске в апреле, закончили стажировку в Мурманской области. 7 студентов, представляющих разные регионы - от Новосибирска до Санкт-Петербурга - по итогам очного отбора получили возможность познакомиться с деятельностью "Морской арктической геологоразведочной экспедиции". Полученные знания - не только теоретические, но и практические.

Главный геофизик "МАГЭ" Сергей Павлов: "Они все сухопутные геологи, поэтому им было интересно почувствовать разницу - чем отличается работа на суше от работы на море. Геологи привыкли иметь непосредственный контакт с объектом изучения, у нас все это преимущественно дистанционно, превалируют геофизические методы".





