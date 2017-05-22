Городская администрация наградила мурманских "юнармейцев" памятными адресами

Кирилл Коган.

В День Победы 54 лучших юнармейца промаршировали по центральным улицам столицы Заполярья. К параду ребята готовились месяц. Строевому шагу учились на базе одной из воинских частей. Военно-патриотическое движение в регионе появилось меньше года назад. Сейчас, только в Мурманске, зарегистрировано 25 юнармейских отрядов. Красные береты с гордостью носят уже около 400 ребят.

Главный специалист комитета по образованию администрации г. Мурманска Лариса Клименок: "Чтобы стать юнармейцем - все просто, надо обратиться к администрации своего образовательного учреждения, в каждом учреждении у нас уже есть командиры отрядов, там выдадут форму заявления, законные представители или родители ее заполняют и сдают в штаб, как зарегистрируем - ребенок член юнармии".