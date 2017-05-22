Поле чудес, кот в мешке, угадай мелодию. Всё больше северян подключаются к Всероссийской акции "Добровольцы — детям"

Любовь Дубова.

Сотрудники мурманского отделения дневного пребывания инвалидов провели квест для учеников первой коррекционной школы. "Поезд дружбы" прокатился по нескольким площадкам, где команды выполняли адаптированные задания и получали оценки.

Заведующая центром дифференцированного обучения коррекционной школы № 1 г. Мурманска Ольга Панкратова: "Мы очень редко выходим в город, потому что наши детки маломобильные. у нас много колясочников. Поэтому мы очень рады каждому такому случаю выйти вместе с детками, посетить такое веселое мероприятие. Нам это очень нравится, особенно нашим деткам".





