Мурманчане приняли участие в традиционном субботнике

Татьяна Нестерова.

Во дворе на Самойловой, 12 жителей после зимы навели порядок в палисаднике, очистили от песка и мусора асфальтовую дорогу. В дальнейших планах - строительство детской и спортивной площадки, облагораживание зеленой зоны. В этом году стартовал проект "Единой России" - "Городская среда". Активные собственники могут рассчитывать на финансовую поддержку своих планов по благоустройству.

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич: "Людям интересна эта программа. И главное сейчас, чтобы в каждом дворе Мурманской области, не только в Мурманске люди знали об этой программе. Шли в администрацию, составляли документы и просили помочь. Дворы должны быть в каждом городе, и поселке Мурманской области, красивы и предназначены для жизни".