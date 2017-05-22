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22.05.2017 08:35

Мурманская область выполнила поручение президента страны - обследовать оснащённость медучреждений высокоскоростными Интернет-каналами связи

Яков Осетров.

Они позволяют упростить работу с информацией и дают возможность докторам повышать свою квалификацию, сократив время на командировки и затраты на проезд. Данные о возможностях доступа к новым технологиям уже отправлены в Москву. Следующий шаг - поиск финансирования, но многое зависит и от самих медицинских учреждений.
Заместитель главного врача Мурманской городской клинической больницы Скорой медицинской помощи Мария Шустрова: "В планах у нас - продолжать развитие единой системы хранения базы рентгенснимков, которую мы организовали совместно с крупными медучреждениями области, чтобы любой врач, находясь даже в отдаленных точках, мог запросить в этом архиве снимок по пациенту, получить, посмотреть и оценить на своем рабочем месте".
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