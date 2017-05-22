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22.05.2017 08:30

В Мурманской области следствием СКР устанавливаются обстоятельства гибели мужчины, провалившегося под лед на снегоходе

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту смерти мужчины в районе озера Чудзьявр Ловозерского района Мурманской области. К месту происшествия, ввиду его труднодоступности, следователь СУ СК РФ прибыл совместно с сотрудниками УМВД России и МЧС России по Мурманской области авиатранспортом.

В настоящее время следствием установлена личность погибшего. Им оказался житель Ловозерского района Мурманской области, 1961 года рождения. В ходе осмотра места происшествия следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. Мужчина, во время движения по ледяной поверхности озера на снегоходе, провалился под лед.
Следствием назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются лица, обладающие информацией о произошедшем, проводятся иные необходимые проверочные действия, по завершении которых будет принято процессуальное решение.

СУ СК РФ по Мурманской области
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