Возбудить уголовное дело за причинение телесных повреждений. Телефонные мошенники обманули доверчивую пенсионерку

Елена Ястребова.



Спасти племянника от уголовной ответственности. Телефонные мошенники обманули 73-летнюю пенсионерку. Как пояснила пожилая женщина, ей на телефон позвонил якобы "племянник".

Он рассказал, что ему грозит уголовная ответственность за драку. И срочно нужны деньги — около 70 тысяч рублей. Родственник говорил очень тихо и в телефоне были слышны посторонние шумы. Женщина, поверив на слово, встретилась с неизвестным и передала деньги. Позже она решила позвонить и выяснить, как обстоят дела. Настоящий племянник был очень удивлен и сказал тете, что никаких проблем с полицией у него не было. А ее просто-напросто обманули.

Возбуждено уголовное дело.