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21.05.2017 15:00

Возбудить уголовное дело за причинение телесных повреждений. Телефонные мошенники обманули доверчивую пенсионерку

Елена Ястребова.


Спасти племянника от уголовной ответственности. Телефонные мошенники обманули 73-летнюю пенсионерку. Как пояснила пожилая женщина, ей на телефон позвонил якобы "племянник".
Он рассказал, что ему грозит уголовная ответственность за драку. И срочно нужны деньги — около 70 тысяч рублей. Родственник говорил очень тихо и в телефоне были слышны посторонние шумы. Женщина, поверив на слово, встретилась с неизвестным и передала деньги. Позже она решила позвонить и выяснить, как обстоят дела. Настоящий племянник был очень удивлен и сказал тете, что никаких проблем с полицией у него не было. А ее просто-напросто обманули.
Возбуждено уголовное дело.
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