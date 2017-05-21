Исполняющий обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области А.А. Ефремов примет граждан 23 мая в ЗАТО г. Североморск

23 мая 2017 года в 14.30 часов в следственном отделе по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области СУ СК РФ по Мурманской области, по адресу: г. Североморск, ул. Сафонова, д.3 состоится личный прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции ведомства, и.о. руководителя следственного управления полковником юстиции Ефремовым Андреем Александровичем.

Записаться на личный прием можно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов по телефонам: (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918.

СУ СК РФ по Мурманской области