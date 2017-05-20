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20.05.2017 13:30

ОБ ДПС предупреждает о дорожной безопасности на выходных днях и недопустимости нетрезвого вождения

Несмотря на жесткие административные санкции, внушительные суммы штрафов и высокий риск, водители продолжают садиться за руль в нетрезвом виде. По вине нетрезвых водителей с начала года в Мурманске произошли 7 ДТП с пострадавшими. 

В выходные инспекторы ОБ ДПС будут нести службу в усиленном режиме. Одновременно пройдут массовые проверки водителей транспортных средств на выявление алкогольного опьянения.
Госавтоинспекция напоминает водителям о недопустимости употребления алкоголя перед поездками на автомобиле и накануне, просит не подвергать здоровье и жизни окружающих опасности, а также обращается к гражданам с просьбой содействовать выявлению нарушителей, и не позволять своим близким и родным садиться за руль в нетрезвом виде. Ваше неравнодушие позволит избежать трагических последствий, связанных с нетрезвым вождением автомобиля и сделает наш город безопаснее.

Если Вы стали свидетелем управления автомобилем водителем с признаками опьянения, сообщить о данном факте в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД
127, 42-18-45.

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