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21.05.2017 08:30

Ансамбль песни и пляски Северного флота примет участие в всеармейском конкурсе «Музыкальный парад-2017» в Санкт-Петербурге

Сегодня ансамбль песни и пляски Северного флота примет участие в открытии 4-го Всеармейского смотра-конкурса ансамблей песни и пляски и концертных ансамблей Вооружённых Сил Российской Федерации «Музыкальный парад-2017», который пройдет в Санкт-Петербурге с 21 по 27 мая.

На сцене Дома офицеров Западного военного округа артисты Северного флота со своей новой концертной программой выступят 24 мая. Концертная программа включает в себя произведения военно-патриотической направленности, отечественной и мировой классики, аранжировки русских народных песен, костюмированные хореографические постановки на темы военной службы, а также танцы и пляски кориных народов Крайнего севера.
В конкурсе будет задействован весь состав флотского коллектива, это более 60 артистов под руководством Дмитрия Акманова. Артисты Северного флота выступят на площадках Нарышкина бастиона Петропавловской крепости и Манежной площади.
В ходе конкурса организаторы мероприятия проверят творческие работы и концертную деятельность ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил России, определят уровень творческой и методической подготовки руководителей коллективов, профессионального мастерства артистов, оценят материально-техническую базу ансамблей, совершенствование культурного взаимодействия между армией и обществом.

Пресс-служба Северного флота
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