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20.05.2017 13:02

Корабельные группы Северного флота приступили к плановой боевой подготовке в Баренцевом море

Сегодня четыре тактические корабельные группы и спасательный отряд Северного флота приступили к выполнению плановых задач боевой подготовки в прибрежных полигонах Баренцева моря.

В течение дня совместные задачи в составе тактических корабельных групп будут отрабатывать шесть боевых кораблей Кольской флотилии разнородных сил, соединения ракетных кораблей и два судна управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) Северного флота.
На разных этапах проведения учения в полигонах боевой подготовки Северного флота будут сформированы корабельная тральная группа, две корабельные ударные группы, корабельная поисково-ударная группа и спасательный отряд судов УПАСР.
Экипажи боевых кораблей отработают задачи совместного маневрирования, взаимодействия с авиацией, поиска подводной лодки, обеспечения противовоздушной обороны сил флота. Отдельным элементом будет проведено учение сил поисково-спасательного обеспечения по поиску и спасению личного состава, терпящего бедствие в море.
В плановых мероприятиях боевой подготовки Северного флота задействованы экипажи ракетного крейсера «Маршал Устинов», большого десантного корабля «Александр Отраковский», малых противолодочных и ракетных кораблей, базовых тральщиков Кольской флотилии разнородных сил, спасательного буксира СБ-406 и водолазного судна ВМ-596.
По завершении учения корабли и суда Северного флота вернутся в пункты постоянной дислокации.


Пресс-служба Северного флота
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