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21.05.2017 13:00

Народный самодеятельный коллектив цирк «Комплимент» приглашает мурманчан на юбилейное представление «30 лет с «Комплиментом»

Сегодня в 15.00 народный самодеятельный коллектив цирк «Комплимент» приглашает всех любителей циркового искусства на юбилейное представление «30 лет с «Комплиментом», которое состоится в областном Дворце культуры народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Зрительный зал).

За этот период многие участники коллектива неоднократно становились лауреатами областных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов циркового и эстрадного искусства, а некоторые из них перешли на профессиональную сцену и демонстрируют свое мастерство на цирковых манежах России и мира.
На юбилейном представлении юные артисты покажут свои номера в нескольких цирковых жанрах: акробатика, жонглирование, эквилибристика, воздушная гимнастика и оригинальный жанр. В концерте также примут участие: апатитский цирк «Улыбка», кировский цирк «Дружба» и цирк «Серпантин» из Росляково.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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