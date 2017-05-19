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19.05.2017 18:55

В правительстве Мурманской области обсудили вопросы погашения задолженности за энергоресурсы предприятиями ЖКХ

Под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры состоялось очередное заседание комиссии по выработке политики погашения и реструктуризации задолженности за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы.

Темами обсуждения стали долги предприятий тепло- и водоснабжения южной части области перед гарантирующим поставщиком электроэнергии АО «АтомЭнергоСбыт».

В ходе заседания были рассмотрены причины накопления задолженности, а также пути ее снижения. Отмечена необходимость обеспечить оперативную передачу оборудования котельных, находящихся в процедуре банкротства, новым унитарным предприятиям. Однако это не решает проблему долгов прежних МУПов за электроэнергию. Позиция гарантирующего поставщика в данном аспекте максимально отражает требования действующего законодательства.

Как сообщил генеральный директор АО «АтомЭнергоСбыт» Петр Конюшенко, АО «АтомЭнергоСбыт» будет обращаться в правоохранительные органы с целью проверки конкурсного управления и выявления направлений расходования денежных средств должников-банкротов во всех случаях.

Перед всеми предприятиями, эксплуатирующими объекты тепло- и водоснабжения, поставлена задача обеспечивать обоснование достаточного субсидирования, а также в рамках действующего законодательства усилить работу по сбору задолженности за коммунальные услуги с населения.

Отдельно Евгений Никора отметил важность обновления теплоносителей и сетей. «Сбор средств – важная, но не единственная часть работы предприятий, эксплуатирующих котельные, и органов власти муниципалитетов. Залогом безубыточности является снижение операционных затрат путем проведения модернизации», – подчеркнул заместитель губернатора.

Также в ходе заседания обсуждались перспективы развития теплоснабжения региона в целом для стабилизации энергорынка Мурманской области.

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