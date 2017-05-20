Школьники Мурманской области принимают участие в творческих конкурсах Госавтоинспекции

В преддверии летних каникул вопрос безопасности детей встает особенно остро. Чтобы напомнить и самим детям, и их родителям о Правилах дорожного движения и безопасном поведении на дорогах, сотрудники Госавтоинспекции Заполярья провели конкурсы рисунков и поделок для учащихся. Проходят эти мероприятия в рамках Всероссийской кампании «Внимание, дети!».

Так, конкурс художественной пропаганды безопасности дорожного движения прошел в Оленегорске. В творческих работах участники выразили свое отношение к безопасному поведению на дорогах. Ребята нарисовали и транспортные средства, и дорожные знаки, велосипедистов и пешеходов. Жюри, в роли которого выступили сотрудники ГИБДД, отметили разнообразие работ и творческий потенциал конкурсантов. Всем принявшим участие в конкурсе ребятам инспекторы вручили благодарственные письма и памятные сувениры.

А в Мончегорске прошел конкурс поделок из подручных материалов «Дорога домой». Ученики лицея имени В.Г. Сизова представили работы, посвященные безопасному пути от дома до школы и обратно. Победительницей творческого состязания стала девочка, представившая на конкурс результат семейной работы – «Планету ПДД», стилизованный глобус с пешеходными переходами и дорожными знаками.

То, что поделку мастерили всей семьей, особенно понравилось инспекторам ГИБДД, которые присутствовали в жюри. «Семейное творчество позволяет ребенку с детства закладывать основы культуры дорожного поведения, прочувствовать ответственное отношение родителей к вопросу дорожной безопасности,» - добавили они.



УГИБДД УМВД России по Мурманской области