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19.05.2017 18:33

Вместе сделать Мурманск чистым и красивым. В областном центре продолжается генеральная уборка улиц

Наталия Бурдина.

Организованы субботники в рамках программы "Мурманск - город чистоты". И сегодня после завершения рабочего дня за лопаты и метлы взялись сотрудники мэрии, горсовета, управлений округов и муниципальных учреждений. От мусора и снега они очищали улицу Буркова, а также склон возле лестницы, которая ведет к областной филармонии.
Мария Садкова: "Хочется, чтобы было чисто, скорее весна пришла".
Анастасия Ганичева: "Чтобы город был чистым, красивым, чтобы Мурманск наконец-то засиял".
Ирина Коннова: "Приходите, очень полезно и ничего сложного!"
Мэрия призывает земляков выходить и в свои дворы, либо в ближайшие скверы или палисадники. И навести там порядок. За рабочим инвентарем можно обратиться в управляющие компании. А субботники в Мурманске продолжатся и завтра. К ним, как обычно, подключатся сотрудники предприятий и школьники.



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