Вместе сделать Мурманск чистым и красивым. В областном центре продолжается генеральная уборка улиц

Наталия Бурдина.

Организованы субботники в рамках программы "Мурманск - город чистоты". И сегодня после завершения рабочего дня за лопаты и метлы взялись сотрудники мэрии, горсовета, управлений округов и муниципальных учреждений. От мусора и снега они очищали улицу Буркова, а также склон возле лестницы, которая ведет к областной филармонии.

Мария Садкова: "Хочется, чтобы было чисто, скорее весна пришла".

Анастасия Ганичева: "Чтобы город был чистым, красивым, чтобы Мурманск наконец-то засиял".

Ирина Коннова: "Приходите, очень полезно и ничего сложного!"

Мэрия призывает земляков выходить и в свои дворы, либо в ближайшие скверы или палисадники. И навести там порядок. За рабочим инвентарем можно обратиться в управляющие компании. А субботники в Мурманске продолжатся и завтра. К ним, как обычно, подключатся сотрудники предприятий и школьники.







