Ремонт длиною в 137 километров. В Заполярье на трассы федерального значения вышла тяжелая дорожная техника

Светлана Деменева.

Ремонт длиною в 137 километров. В Мурманской области тяжелая дорожная техника уже вышла на трассы федерального значения. Ремонтный сезон стартовал. В ближайшие дни работы начнутся на региональных дорогах в муниципалитетах.

На выезде из Мурманска пока небольшие пробки. Сезон ремонтов начался. Погода, наконец, позволила вести работы, которые из-за поздней весны задержались. По срокам отставание - недели на три. К ремонту приступили на всех участках федеральных трасс. Самый ближайший - дорога к аэропорту. Здесь уберут колейность.

Начальник участка компании-подрядчика Валерий Алексеев: "Появилась колейность от шипов, от нагрузки автомобильной, которую необходимо устранить для более плавного проезда".

В этом году закончится реконструкция трассы от Сальмиярви до Королевства Норвегия. Всего приведут в порядок 137 километров. Это 26 процентов от общего количества дорог федерального подчинения в регионе.

Заместитель начальника отдела контроля качества мурманского филиала ФКУ Упрдор "Кола" Александр Хижук: "От отворотки на Ковдор через Мончегорск, Оленегорск дорога будет отремонтирована до отворотки на станцию Тайбола - дальше небольшой разрыв, и от Магнетит отворотка до Мурманска".

По гарантийным обязательствам - а, значит, за свой счет, подрядчики будут устранять дефекты покрытия после зимы.

Заместитель начальника отдела контроля качества мурманского филиала ФКУ Упрдор "Кола" Александр Хижук: "Такие виды работ как заливка швов, ямочный ремонт производится в рамках государственного контракта по содержанию федеральной сети автомобильных дорог".

В этом году на участке "Ленинградки", которая не попала в общий проект реконструкции объездной дороги - начнутся проектно-изыскательские работы. Это участок до дороги на Североморск. В муниципалитетах и на областных трассах тоже начнутся работы.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин: "К концу мая - началу июня первые ремонты начнутся на самых проблемных дорогах. Это автомобильная дорога Умба - Кандалакша, автоподъезд к Заозерску, к Зашейку. И еще перечень дорог после завершения осмотра".

Активно в этом году отработали муниципалитеты - подали заявки на субсидии. Им выделено примерно 400 миллионов рублей. Общая сумма, которую потратят на ремонтную кампанию в регионе - 700 миллионов.







