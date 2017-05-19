Блестящий ум и золотые руки. Гарри Клейн - бренд и знак качества заполярной кардиореанимации

Елена Белкина.

Исполнилось четверть века с момента проведения в Мурманской области первой операции с искусственным кровообращением, положившей начало большой кардиохирургии на Кольском Севере.

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации №2 Мурманской областной клинической больницы им. П. А. Баяндина, заслуженный врач России Гарри Клейн: "Сегодня будут 2 операции с искусственным кровообращением по поводу ишемической болезни сердца - в одной операционной острый инфаркт десятидневной давности и плановая операция".

Гарри Клейн - бренд и знак качества заполярной кардиореанимации. Полный ровесник областной больницы имени Баяндина, которой он посвятил большую часть своей жизни, и ученик ее основателя. Список достижений, внедренных методик и высоких технологий, возвращающих сердце пациента от безнадежности к нормальной работе - занимают не одну страницу медицинской энциклопедии Кольского Заполярья. Золотыми буквами вписаны сюда операции с искусственным кровообращением, начатые Клейном и его коллегами 25 лет назад. Тогда, в 1992 году, помогли американские врачи, аппарат привезли из Джексонвилла. Однако ставшая сегодня обыденной операция не обошлась без ЧП.

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации №2 Мурманской областной клинической больницы им.П.А. Баяндина, заслуженный врач России Гарри Клейн: "Конечно, волновались, потому что накануне, когда привезли нам аппарат, уронили его с самолета. Вот мы его собирали с доктором Хигманом, перфузиологом из Америки. Он еще палец повредил при этом, поэтому пришлось мне работать, но все благополучно прошло".

С этого времени началась новая эпоха, давшая возможность медикам спасти жизнь сотен тысяч пациентов. Операции стали эффективнее, последствия хирургических вмешательств сведены к минимуму. С технологией искусственного кровообращения напрямую связано развитие отделения анестезиологии и реанимации, которое Клейн возглавляет уже более 20 лет. Гарри Вальтерович чрезвычайно требователен к себе и к подчиненным. Всю жизнь учится сам и учит молодых.

Врач-анестезиолог-реаниматолог Мария Маргам: "Клейна роль здесь колоссальная как личности, как профессионала. Он интересный человек, в чем-то как папа наш, но, бывает, что конфликтуем с ним, ссоримся, спорим. Такой яркий, как любая личность, многогранный, бывает разный".

В среднем, за год в кардиореанимации оказывают помощь более чем 1200 пациентам. С обязательным участием врачей этого отделения проводится 250 кардиологических и 500 торакальных операций в год. По ряду ключевых показателей мурманские кардиохирурги опережают коллег из других регионов. Идет постоянная научная работа. Для потомственного врача Сергея Чуксеева основная тема - механическая поддержка жизнеобеспечения.

Врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Чуксеев: "Мурманская область и конкретно Мурманская областная клиническая больница здесь идет в тренде со всеми и в авангарде по России. Мы представляем свои работы на российских съездах, ездили по миру, тоже рассказывали об этом. Неплохие отзывы, неплохой обмен мнениями с коллегами, которые занимаются похожей патологией".

Большая хирургия, дела сердечные - это всегда командная работа, общая ответственность и общий успех. Растет продолжительность жизни северян, и в этом огромная заслуга заполярных медиков. Благодаря им сегодня потребность жителей Мурманской области в операциях на сердце с использованием искусственного кровообращения полностью удовлетворяется







