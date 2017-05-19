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19.05.2017 17:55

Смотрите на канале "Россия 1" программу "События недели"

Весна работы над ошибками - половодье эмоций и слов. Борьба за благоустройство в ручном режиме. Мусорные проблемы Луостари и неприглядный фасад заполярной столицы.
Место встречи - Ковдор. "Еврохим" представляет мастер-план развития моногорода и надеется на ответную поддержку области. Рабочая поездка главы региона.
Мазутный сюрприз для семги. Пойдет ли красная рыба в загрязненную воду? ЧП на реке Кола.
Эти и другие темы - в программе "События недели". Смотрите передачу в воскресенье, в 10:20, на канале "Россия 1".
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