Смотрите на канале "Россия 1" программу "События недели"

Весна работы над ошибками - половодье эмоций и слов. Борьба за благоустройство в ручном режиме. Мусорные проблемы Луостари и неприглядный фасад заполярной столицы.

Место встречи - Ковдор. "Еврохим" представляет мастер-план развития моногорода и надеется на ответную поддержку области. Рабочая поездка главы региона.

Мазутный сюрприз для семги. Пойдет ли красная рыба в загрязненную воду? ЧП на реке Кола.

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