Губернатор Марина Ковтун приняла участие в открытом тематическом уроке мурманского политехнического лицея "Арктика – фасад России"

Елена Ямаш.

Сегодня в мурманском политехническом лицее губернатор Марина Ковтун приняла участие в открытом тематическом уроке "Арктика – фасад России". Перед началом мероприятия Марина Ковтун побывала в центре робототехники и лего-парке лицея, где его учащиеся познакомили главу региона с достижениями в сфере робототехники. В рамках Всероссийского проекта "Большая арктическая экспедиция" такие тематические уроки проходят в ряде в образовательных организаций региона. Их главная задача - повышение осведомленности учеников о природе, истории исследования и освоения Арктики.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "К Арктике привлечено внимание огромного количества стран, которые арктическими не являются. По большому счету, борьба за присутствие в Арктике разворачивается и по большому счету Россия здесь пальму первенства не отдаст, тем более, что такая большая протяженность арктических границ".

Проведение тематического урока приурочено к одной из важнейших дат. 21 мая 2017 года исполнится 80 лет со дня организации первой российской дрейфующей экспедиции "Северный полюс" под руководством легендарного полярника Ивана Папанина. Но сегодняшний урок - не только об истории, но и о перспективах освоения Арктики.

Ученик мурманского политехнического лицея Петр Барышкин: "Мы будем обсуждать ключевые области экономики, жизнь коренных народов Севера, и перспективы мурманского порта - какой жизнью он живет, какое развитие его ожидает".





