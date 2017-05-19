Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
19.05.2017 17:45

Губернатор Марина Ковтун приняла участие в открытом тематическом уроке мурманского политехнического лицея "Арктика – фасад России"

Елена Ямаш.

Сегодня в мурманском политехническом лицее губернатор Марина Ковтун приняла участие в открытом тематическом уроке "Арктика – фасад России". Перед началом мероприятия Марина Ковтун побывала в центре робототехники и лего-парке лицея, где его учащиеся познакомили главу региона с достижениями в сфере робототехники. В рамках Всероссийского проекта "Большая арктическая экспедиция" такие тематические уроки проходят в ряде в образовательных организаций  региона. Их главная задача - повышение осведомленности учеников о природе, истории исследования и освоения Арктики.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "К Арктике привлечено внимание огромного количества стран, которые арктическими не являются. По большому счету, борьба за присутствие в Арктике разворачивается и по большому счету Россия здесь пальму первенства не отдаст, тем более, что такая большая протяженность арктических границ".
Проведение тематического урока приурочено к одной из важнейших дат. 21 мая 2017 года исполнится 80 лет со дня организации первой российской дрейфующей экспедиции "Северный полюс" под руководством легендарного полярника Ивана Папанина. Но сегодняшний урок - не только об истории, но и о перспективах освоения Арктики.
Ученик мурманского политехнического лицея Петр Барышкин: "Мы будем обсуждать ключевые области экономики, жизнь коренных народов Севера, и перспективы мурманского порта - какой жизнью он живет, какое развитие его ожидает".
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.47
Евро = 64
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.